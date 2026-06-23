ಮಳವಳ್ಳಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿ ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು

<p>ಮಳವಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುಸ್ತಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಲಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬನ್ನೂರಿನ ಜಾನವಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಅವರ ಸೆಣಸಾಟ ನೋಡುಗರ ಮನಗೆದ್ದಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನದ ಪದವಿ ವಿಜೇತೆ ಜಾನವಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಕಾವ್ಯ, ಚೈತನ್ಯ, ಗಂಗಮ್ಮ ಹಡಪದ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಅವರೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಗಂಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯುವಕ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ, ರಾಮರೂಢಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ 10 ಜನಗಳ ಗರಡಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪಾರಂಪರಿಕ 30 ಜೋಡಿ ನಾಡಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಲ್ವಾನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿವಾಯ ಪೂಜಾರು, ಕಾಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಂಜೀವ್ ಕೊರವರ್, ಬೆಳಗಾಂ ಪಂಕಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 30 ಜೋಡಿ ಪೈಲ್ವಾನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಚಾಲನೆ: ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಚಾಲನೆನೀಡಿದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರಾಮರೂಢಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಪರಮರಾಮರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ‘ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಕುಸ್ತಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಮೂಹ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಕುಸ್ತಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಹಸದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಾಡಕುಸ್ತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡದ ಅಂಬಾಮಾತೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪೈಲ್ವಾನ್ ಮಾದೇಶ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪೈಲ್ವಾನರಾದ ಜಗದೀಶ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಮಾಧು, ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ, ರೈಮಾನ್ ಮಹದೇವು, ಎಂ.ಎನ್.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್.ಕಂಬರಾಜು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-40-46555884</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>