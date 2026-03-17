ಬೆಳಕವಾಡಿ: ಮಂದಲಕಮ್ಮನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತೆರೆ

ಬೆಳಕವಾಡಿ: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮಂದಲಕಮ್ಮನ ಹಬ್ಬ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೇವರ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಬಿದಿರಿನ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೀಳುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಂದಲಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ಆರತಿ, ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ತಂಪು ಎರೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ರಾತ್ರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೇಲು ಮನೆಯಿಂದ ಮಂದಲಕಮ್ಮನ ದೇವರು, ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಮಾರಮ್ಮನ ಸತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೆಬ್ಬೆರೆ, ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗದ ಅಜ್ಜಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ 5 ಕಡೆ ನೆಡಲಾಗಿದ್ದ ಬಿದಿರಿನ ತಟ್ಟೆಗೆ ಅರ್ಚಕ, ಕುಮಾರ್ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೀಳಲಾಯಿತು. ನಂತರ ದೇವರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಂದಲಕಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ವಾಪಸ್ ದೇವರನ್ನು ಕೇಲು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು.