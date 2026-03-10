ಬೆಳಕವಾಡಿ: ಮಂದಲಕಮ್ಮ ದೇವರ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

<p><strong>ಬೆಳಕವಾಡಿ:</strong> ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮಂದಲಕಮ್ಮನ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವರು, ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಮಾರಮ್ಮನ ಸತ್ತಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಕೇಲುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆ ಕೇಲು ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಡಲಕಮ್ಮನ ದೇವರು, ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಮಾರಮ್ಮನ ಸತ್ತಿಗೆ, ಹೂನಂಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ರಂಗದ ಅಜ್ಜಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮೊದಲು ನಾಡಗೌಡ ಎಂ.ಮಯೂರ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಂಗಕ್ಕೆ ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು.</p>.<p><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">ಅಜ್ಜಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೇವರ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಮಂಡಲಕಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ಹೊರಟು ಕೇಲು ಮನೆಗೆ ತಂದು ದೇವರನ್ನು ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರು ಹಣ್ಣು, ಜವನೆ ಎಸೆದು ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</span></span></p>.<p><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">ಸೋಮವಾರ 9ಕ್ಕೆ ಕೇಲು ಮನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಂಡಲಕಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ, ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಮಾರಮ್ಮನ ಸತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೇವರಮನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಣಸಾಲಯ್ಯ, ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ, ಹಳ್ಳಿಕ್ಯಾತಯ್ಯ, ಮಂಡಲಕಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಾಳಗರಸಮ್ಮ ಕೇಲುಗಳು ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಮಂಡಲಕಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಕೇಳಲು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು, ಸತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಇರಿಸಲಾಯಿತು.</span></span></p>.<p><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಯುವಕರ ರಂಗ ಕುಣಿತ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಯಜಮಾನರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು. ಪಿಎಸ್ಐ ಬಿ.ವಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರು.</span></span></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>