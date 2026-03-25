‘ಸೆಸ್‌’ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ; ಆರೋಪ

'ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಳು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೇರಬೇಕಾದ ಸೆಸ್ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ವಂಚಿಸಿರಬಹುದಾದ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಕರಣ' ಎಂದು ಆರ್ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ ಡಿ.ಎಸ್. ಎಂಬುವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಅನೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಕೇವಲ ಕೆ–2 ಚಲನ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಚಲನ್ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ ಕಡಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಸೆಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ' ಎಂದು ದೂರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಸ್ ಪಾವತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅನುದಾನ ದುರುಪಯೋಗ, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

'ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ, ನಾಲಾ ಬದು, ಸ್ಟೋನ್ ಬಂಡ್ಸ್, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಮುಂತಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ವರ್ಷವಾರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ, ಯೋಜನೆವಾರು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶಗಳು, ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260325-40-1786150344