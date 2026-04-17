ಬೀರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡಲ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ

<p>ಮದ್ದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಂಡಲ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವವವು ಭಕ್ತರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಪೂಜಾರಿ ನಿಜ ಬೀರಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಡೆ (ಮಂಜಣ್ಣ) ಮಾತನಾಡಿ, ಫೆ. 24ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬೀರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಆ ನಂತರ 48 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮಂಡಲ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಯಜಮಾನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆದವು. ನಂಜನಗೂಡಿನ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ನಾಗಚಂದ್ರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗಡಿ ಕೂಟಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಕತ್ತಿ ಪವಾಡ, ನಾಗಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಹುಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ವೀರ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ವೀರಗಾಸೆ, ದೀವಿಟ್ಟಿಗೆ, ಗೊರವಯ್ಯ, ಪತ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಕಾರಗಳ ದೇವರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಕ್ತರ ಮನ ಸೂರೆಗೊಂಡವು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಗಳ ಯಜಮಾನರು, ಪೂಜಾರಿಗಳು, ಗಣಾಚಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-40-2030098855</p>