ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗ್ರಹಣ

<p>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಪರನಕೊಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದ್ದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಡವಿ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸದೇ ಇರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಎರಡನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ₹ 20 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ನಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇನ್ನಾದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಮುಗಿದ ಹಲವು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು, ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಕೆ.ಜಯರಾಂ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಪರನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಎರಡನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 2025ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನಾದರೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ. ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 5 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಿಡಿಪಿಒ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಯಶೋಧ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕಪರನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಎರಡನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಒಟ್ಟು ₹ 20 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರು ಮಾಡಲು ಮೀನ ಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಡಿಪಿಒ) ಎಸ್.ಸಕಲೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-40-2146033419</p>