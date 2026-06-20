ನಳಂದಾ ವಿ.ವಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕೇಗೌಡರ ಪುಸ್ತಕದ ಮನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ

<p>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ‘ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಳಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರುವ ಅಂಕೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪುಸ್ತಕದ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ನಳಂದಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ’ ಎಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಎಂ. ಅಂಕೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕಳೆದ 55 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪುಸ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಬಳ, ನಿವೇಶನ ಮಾರಿದ ಹಣವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವದಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉಳಿದಿವೆ’ ಎಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಸತೀಶ್ ಜವರೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅಂಕೇಗೌಡ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಇವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಗಣಕೀರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಬಿ. ಸುಜಯಕುಮಾರ್, ಪ್ರೊ. ಸಿ. ಮಹದೇವ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಗೌಡ, ಧನಂಜಯ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ಎಸ್.ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೆ.ಎಸ್. ಜಯಶಂಕರ್ ಪುಸ್ತಕದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಕೇಗೌಡರ ಕುರಿತು ಕುರಿತು ಕವಿತೆ ವಾಚಿಸಿದರು. ವಕೀಲ ಎಸ್.ಆರ್. ಸಿದ್ದೇಶ್, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾರೇಪುರ, ಡಾ.ಬಿ.ಕೆ. ರಾಮು, ಚಂದ್ರು ಮಂಡ್ಯ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-40-1249139791</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>