ಅರಳಕುಪ್ಪೆ ನೀರುಗಂಟಿಯ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ

<p><em>ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್</em></p>.<p>ಪಾಂಡವಪುರ: ಓದಿದ್ದು ಬರೀ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ. ಆದರೆ ಗಿಡಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ. ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಷಣ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಗಿಡಮರ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬದಷ್ಟೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು. ಕಳೆದ 48 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಊರಿನ 2 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡನೆಟ್ಟು ನಾಲೆಯಿಂದ ನೀರೊತ್ತು ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳು ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೆರಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಳಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರುಗಂಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಕೆ.ಶಿವಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿ. ಇಂದು ಅವರ ಕಾಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅವರ ಕಾಯಕ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅವರು 1978ರಲ್ಲಿಯೇ ಗಿಡನೆಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ವಿ.ಸಿ.ನಾಲೆಯಿಂದ ಅಡ್ಡೆಕಟ್ಟಿದ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರೊತ್ತು ನೀರಾಕಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತನಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕೇವಲ ₹300–500 ಸಂಬಳವನ್ನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಾಕುವುದರ ಜತೆಗೆ ಮರಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೊನ್ನೆಮರ, ಆಲದ ಮರ, ಗೋಣಿಮರ, ಕತ್ತಿಮರ, ಬಾಗೇಮರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಮರಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಾಗಿವೆ.</p>.<p>‘ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮಷ್ಟೇ ಗಿಡಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮಗಾ, ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಯ್ತಿಯೋ ಬಿಡ್ತಿಯೋ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಿಡಮರ ಬೆಳೆಸಪ್ಪ’ಎಂದು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಿವಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿಯ ಮಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.</p>.<p>ಅರಳಕುಪ್ಪೆ ಸಂತೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮರಗಳು ನೆರಳಿನ ಆಶ್ರಯವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹರವು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಸೀತಾಪುರ ಸಣ್ಣನಿಂಗೇಗೌಡ, ಕಟ್ಟೇರಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗಿರಿಯಾರಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಚಿಕ್ಕಾಯರಹಳ್ಳಿ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ.</p>.<p>‘ಮರಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ. ನೀರು, ನೆರಳು, ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಸವರಾಜು ಅರಳಕುಪ್ಪೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-40-990272403</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>