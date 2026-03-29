ಅರಸು ಮನೆತನದಿಂದ ಮೂರನೇ ಪಂಕ್ತಿ ಸೇವೆ

ಬೆಳಕವಾಡಿ: ಸಮೀಪದ ರಾಜ ಬೋಪ್ಪೇಗೌಡನಪುರ (ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಧರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮೂರನೇ ಪಂಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅರಸು ಮನೆತನದವರು ನಡೆಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಎಡೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಮಠದ ಪರಿನಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಚೆನ್ನರಾಜೇ ಅರಸು ಅವರು ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಗದ್ದುಗೆ ಮಹಾ ಸನ್ನಿಧಿ, ಫಲಹಾರದಯ್ಯನ ಸನ್ನಿಧಿ, ಉರಿ ಗದ್ದುಗೆ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟದ ಬಸವಗೆ ತಲಾ ಮೂರು ಎಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260329-40-546817436