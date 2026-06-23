<p>ಮಂಡ್ಯ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ರ್ಯಾಪಿಡೊ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಓಲಾ ಮತ್ತು ಅಪೆ ಆಟೊಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆಟೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರ ವೇದಿಕೆ, ಸಿಐಟಿಯು, ಕರುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ನಂತರ ಆರ್ಟಿಒ ಸಿ.ಜೆ. ಹೇಮಾವತಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೊಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಓಡಾಡಲು ಅನುಮತಿಯಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಂಡ್ಯ ನಗರದಿಂದ 12 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ನಿವೇಶನ ರಹಿತ ಆಟೊ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಿವೇಶನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ವಂತ ಸೂರನ್ನು ಹೊಂದಲು ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊರವಲಯದ ಆಟೊಗಳೂ ಬಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ: ನಗರದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಟೊ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಚಾಲಕರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿವರೆಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಆರ್. ರವೀಂದ್ರ, ಕೃಷ್ಣ, ಸಿ.ಕುಮಾರಿ, ಎಂ.ಬಿ. ನಾಗಣ್ಣಗೌಡ, ರಾಜು, ಶಶಿ, ಅಭಿಜಿತ್, ಬೋರಲಿಂಗ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಜಯರಾಮು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-40-1596955971</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>