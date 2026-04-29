ಮಂಡ್ಯ: ನಗರದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ–ರಾಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ಆರತಿ , ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡ ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ಆರತಿ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು, ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಬಸವಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಬಂದತಮ್ಮ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯ ಕಾವೇರಿ ನಗರದ ಬಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಬಂದಂತಮ್ಮ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು, ಹಸಿರು ಚಪ್ಪರದೊಳಗೆ ಕೂರಿಸಿ, ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದೇವಿಗೆ ತಂಪು ತೋರಲಾಯಿತು. 'ಈ ಹಬ್ಬ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆ– ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಗ ಬರದಂತೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವುದನ್ನು ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ