‘ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸೋಣ’

ಮಂಡ್ಯ: 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋಣ' ಎಂದು ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಾಗರಾಜು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಏ.20ರಂದು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ, ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸೋಣ' ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಆಚರಣೆಗೆ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಗೋಣ' ಎಂದರು. ಯೋಗಪಟು ಶಿವರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಅರ್ಚಕ ಮೆಣಸಗೆರೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-40-1369589742</p>