ಬುಧವಾರ, 3 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya

ಶ್ರಮವೆಂಬ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು: ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ಮಾಯಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 0:20 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 0:20 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
EducationMandya
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT