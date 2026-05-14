ಭಾರತೀನಗರ: ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕಾಳಿ ದೇವತೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಭಾರತೀನಗರ: ಇಲ್ಲಿಯ ಹಳೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಯುಗಾದಿ ಹಿಂದೆ-ಮುಂದೆ ಬಿರುಸಾದ ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಾದರೂ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದೆ. ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಳಿಯರಿಗೆ ಮರಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗದಿರಲಿ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಮ್ಮನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಮ್ಮನ ಹಬ್ಬದ ಉದ್ದೇಶ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗ-ರುಜಿನಗಳು ಬಾರದಂತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದಡಾರ, ಕಾಲರ ಇನ್ನಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಾರದಂತೆ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ನಾಡಗೌಡ ಮರಿಗೌಡ, ಯಜಮಾನರಾದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಶುಂಠಿ ವೆಂಕಟೇಗೌಡ, ಚಿಕ್ಕಹೈದೇಗೌಡ, ಕಾಳಿಪ್ರಸಾದ್, ವಿಶ್ವ, ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕೆಂಚೇಗೌಡರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನಾಗರಾಜು, ಬೋರೇಗೌಡ ಹಲವರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>