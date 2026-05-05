‘ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ: ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಧಾರೆ ನೆರವು’

ಮಂಡ್ಯ: ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವಧಾರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಜೀವಧಾರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಜೀವಧಾರೆ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಡಿಲು ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ , 50 ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರವಲ್ಲ' ಎಂದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪಡೆ ರಚಿಸಿ, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೂ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹೊನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ವರ್ಚಸ್ವಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗರಾಜ ಅರಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ರಕ್ತದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬರಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಂ.ನಟರಾಜು, ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಶಶಿಧರ್, ಚಂದ್ರ, ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ, ಮಧು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-40-1210399453</p>