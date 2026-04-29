ನಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಟೆಕಿಗಳ ಸಾವು

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯತಪ್ಪಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ನಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಇಬ್ಬರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಮೃತ ದೇಹಗಳು ಅರಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರೂಬಿನ್ ಅವರ ಮಗ ಸ್ಯಾಂಡಿದಾಡ್ (27) ಮೃತದೇಹ ಮೊಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಡ್ಯದ ಗುತ್ತಲು ಬಡಾವಣೆಯ ರಾಮಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಗ ರೋಹಿತ್ (31) ಮೃತದೇಹವು ಪೀಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಪಂಪ್ಹೌಸ್ ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.</p>.<p>ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ನಾಲೆಯ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬನೂ ನಾಲೆಗೆ ಜಿಗಿದು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>