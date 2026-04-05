ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ: ರೈತ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ

ಭಾರತೀನಗರ: ಹೆಬ್ಬಕವಾಡಿ ನಾಲೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ.ಉದಯ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಕಾಮಗಾರಿ , ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಮುಖ್ಯ 4ನೇ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನೀಯರ್ಗಳಿಗೆ, 'ಬೇಸಿಗೆಯೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ, ಯಡಗನಹಳ್ಳಿ, ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಕಪರೇಕೊಪ್ಪಲು, ಭುಜುವಳ್ಳಿ, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ, ಬಿಸರಹಳ್ಳಿ, ಬಿದರಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮಣಿಗೆರೆ, ಅಣ್ಣೂರು, ಮೆಣಸಗೆರೆ, ದೇವೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಹೊನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಪುಟ್ಟೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ತೊರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ.ಉದಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರಿಗೆ ಸದಸ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ರೈತರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಶೀಘ್ರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸೀಳು ನಾಲೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀರಾವರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ, ಸರಾಗವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ನವೀಕರಿಸುವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಣ್ಣೂರು ಬಳಿಯ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ತೊಡಕನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಎ.ಎಸ್.ರಾಜೀವ್, ಅಣ್ಣೂರು ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜಣ್ಣ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಜುಕುಮಾರ್, ಸತೀಶ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಬಿ.ವರದರಾಜು, ಟಿ.ತಮ್ಮಣ್ಣ, ಡಿ.ವರದರಾಜು, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಅವಿನಾಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-40-1435202502</p>