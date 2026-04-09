ತಾನಗಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

ಬೆಳಕವಾಡಿ: ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರದ ತಾನಗಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಬಟ್ಟೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯವಸ್ತು, ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು, ಪಾಚಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಲೀಜಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ, ಕಾಶೀ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಶನೇಶ್ವರ, ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಸ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಂದ ಜನರು ಕೈ, ಕಾಲು, ಮುಖ ತೊಳೆಯಲು, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಗೆಯಲು ಹಾಗೂ ರೈತರು ರಾಸು, ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅನಾನುಕೂಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಚರ್ಮರೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಭೀತಿ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಕ್ಷಣ ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ತಾನಗಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ ಜನರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿ.</p>.<p>–ಸತೀಶ್, ಪ್ರೇಮ್ , ಅಭಿಷೇಕ್ , ಬೈರಪ್ಪ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>