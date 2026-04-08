ಜನಗಣತಿ: 281 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ

ಪಾಂಡವಪುರ: 'ಜನಗಣತಿಯು ಏ.16ರಿಂದ ಮೇ 15ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ (ಶಿಕ್ಷಕ–ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ) 3 ದಿನಗಳು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತರಬೇತು ಪಡೆದಿರುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ಗಳು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮನೆ ಮಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಣತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಡ್ಡೆಪ್ಪ ರೋಣದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ–2027ರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'281 ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ 6 ಮಂದಿ ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ಗಳು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನಗಣತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಇನ್ನಿತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಗಣತಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಗಣತಿದಾರರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮನೆಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಣತಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಇಒ ಧರ್ಮಶೆಟ್ಟಿ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>