ಚಾಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಮದ್ದೂರು: ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಾಮನಹಳ್ಳಿಯ ರಂಗಮಂದಿರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ₹11 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪವನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ಸಿ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬುಧವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಿಆರ್ಎಸ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣ, ಸಿದ್ದರಾಜು, ಸತೀಶ, ಮುಖಂಡರಾದ ವಿಜಯಗೌಡ (ರಾಕಿ), ಕಾಡಯ್ಯ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಣ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ, ಮಹದೇವ್, ಶೇಖರ್, ಪ್ರದೀಪ, ಅರ್ಜುನ್,ಕೃಷ್ಣ, ಮುನೀಶ್, ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>