ಬಿಜೆಪಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಎಂದು ಸಿಪಿಎಂ ಆರೋಪ

<p>ಮಂಡ್ಯ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಜೆಪಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಂ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಜನತೆಯ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸಹಿ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಗರದೇ ಮೇಲುಗೈ ಇರುವಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಈಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಸ್ಐಆರ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಹಕ್ಕು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಚಿತಾವಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕಿರುವ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿಯೂ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಮತದಾನದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೂಮಿ ದಾಖಲೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾದರೂ ಜಮೀನು ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ ಅಂತಹವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ಐಆರ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೆಯನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಇದು ದುರಂತ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಡಲು ವಿಫಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ‘ಇತರರು’ ಎನ್ನುವ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಎಫ್ಆರ್ಒ(ವಿದೇಶಿಯರ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ)ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಬೀತಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್(ಬಂಧನ ಶಿಬಿರ)ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಅಕ್ರಮ ವಿದೇಶಿಗರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ನೀವು ಹಿಂದೂ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದು ಏಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಪಿಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಎಲ್.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವೇ ಮತದಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಎಸ್ಐಆರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕೆರಗೋಡು, ಬಿಎಸ್ಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಶಿವಶಂಕರ್, ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮೋದ್, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಂಡಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಎನ್.ಎಲ್.ಭರತ್ರಾಜ್, ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಸುಶೀಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-40-811910603</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>