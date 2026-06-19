ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಬೂದು ರೋಗ ತಡೆಗೆ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು

<p>ಬೆಟ್ಟದಪುರ: ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಬೂದು ರೋಗ, ಇತರೆ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಸ್ಯರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಉಮಾಶಂಕರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಕಮರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದರೆ ರೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಉಲ್ಬಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 1-2 ವರ್ಷ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯಬಾರದು. ರಾಗಿ, ಸೋಯಾ ಅವರೆ, ಅಲಸಂದೆ ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬಿ.ಕೆ. ಕುಸುಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೂಜು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ರೈತರು ಮೇವಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ತಾಕಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದೇ, ಪೊಟಾಶ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಳಸದೆ ಸಾರಜನಕ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಿತೇಶ್, ಮಹೇಶ್, ರೈತರಾದ ಕೃಷ್ಣ, ಸ್ವಾಗತ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರದೀಪ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಚೆನ್ನೇಗೌಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-38-442344945</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>