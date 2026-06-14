ಬೆಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವ ಜೂನ್ 16, 19ರಂದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ

<p>ಮಂಡ್ಯ: ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳ ಕ್ರೇತ್ರೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜೂನ್ 16 ಮತ್ತು 19ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕರ್ ಕೃಷಿ ಜನಾಂದೋಲನದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಅನಂತ್ರಾವ್ ಕೆರಗೋಡು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವವು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 16ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕೀಲಾರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ರೈತ ಶೇಖರ್ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವ ಇರಲಿದೆ. 19ರಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಾಟಿಹಸು(ಹಳ್ಳಿಕಾರ್) ಆಧಾರಿತ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕರ್ ಕೃಷಿ ಪದ್ದತಿಯ (ಎಸ್.ಪಿ.ಕೆ) ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ರಾಗಿಕಣದಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಕಡೆ ಸಂತೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ 10 ಸಂತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಯು.ಸಿ. ಶೇಖರ್, ಚಂದಗಾಲು ಶಿವಣ್ಣ, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಚನ್ನೇಗೌಡ, ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಶಿವರಾಂ, ಕರಿಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-40-355255037</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>