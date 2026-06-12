ನಾಗಮಂಗಲದ ದಡಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 15-16ನೇ ಶತಮಾನದ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆ

<p>ನಾಗಮಂಗಲ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಡಗ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ 15-16ನೇ ಶತಮಾನದ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನವನ್ನು ನಾಗಮಂಗಲದ ಸಂಶೋಧಕ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕಲೀಂಉಲ್ಲ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಸನವು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಹೋಗಿತ್ತು. ಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಶಾಸನವನ್ನು ಅವರು ತಂದು ದೇವಾಲಯದ ನಂದಿ ಕಂಬದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದರು. 23 ಸಾಲಿನ ಈ ಶಾಸನದ ಮೇಲುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಶಿವಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ನಂದಿಯ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕಲೀಂಉಲ್ಲಾ ಅವರು ಆ ಶಾಸನದ ಸಾರಾಂಶ ಗ್ರಹಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಎಂ.ಎನ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಲಂಕುಷ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕ ಶಾಸನ ಭೂದಾನದ ಶಾಸನ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದಾನ ನೀಡಿದ ಭೂಮಿಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. 13 ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು, ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನೂ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಸನದ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಡಿ.ಎ. ಮದನ್ಕುಮಾರ್, ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕಲೀಂಉಲ್ಲಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-40-286678151</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>