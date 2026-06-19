ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಮಂಡ್ಯ: ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಲು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಸವರ್ಣೀಯರ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆಆಗ್ರಹಿಸಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಭೀಮವಾದ) ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಗುರುವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಈರಯ್ಯ ಮತ್ತು ತಿರುಮಲಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ದರಖಾಸ್ತು ಮುಖಾಂತರ ಸ.ನಂ.21 ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ 1961–62ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಸವರ್ಣೀಯರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು 2001–02ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಗಲದ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು. ಪ್ರಕರಣವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶವಾಗಿ ಇವರ ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಾಕಾಜ್ಞೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸವರ್ಣೀಯರು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಕೆ.ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಚನ್ನಕೇಶವ, ಬಲರಾಮ್, ದೇವರಾಜ್, ಆನಂದ್ ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ವಿಷ್ಣುರಾಜ್, ರಮೇಶ್ ಅಂತರವಳ್ಳಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-40-146931604</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>