ಮಂಡ್ಯ: ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕಾದಿರುವ 1,391 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ, ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ

<p><strong>ಮಂಡ್ಯ</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,806 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 505 ಶಾಲೆಗಳ 1,391 ಕೊಠಡಿಗಳು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕಾದಿವೆ. ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮರುನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಒಡೆದು ಹೋದ ಹೆಂಚು, ಹಾರಿ ಹೋದ ಶೀಟು, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಗೋಡೆ, ಸೋರುವ ಚಾವಣಿ, ನೇತಾಡುವ ಮರದ ತೀರು, ಉದುರುತ್ತಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ್... ಹೀಗೆ ನಾನಾ ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ತುತ್ತಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಂಚಿತ ಮತ್ತು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ–ಪಾಠ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸಮೀಪದ ಸಭಾ ಭವನ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಗಳಗಳು ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. </p>.<p><strong>₹25 ಕೋಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ</strong></p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹5 ಲಕ್ಷ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 1,391 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲು ಅಂದಾಜು ₹25 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಸದ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. </p>.<p><strong>1128 ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ</strong></p>.<p>ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹13.85 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 407 ಶಾಲೆಗಳ 1128 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2021–22ರಲ್ಲಿ ₹3.44 ಕೋಟಿ, 2022–23ರಲ್ಲಿ ₹30 ಲಕ್ಷ, 2022–23ರಲ್ಲಿ ₹2.10 ಕೋಟಿ, 2024–25ರಲ್ಲಿ ₹4.93 ಕೋಟಿ, 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹3.07 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮವ್ವ’ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರಸಗುಪ್ಪೆ, ಪಾಲಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮಳೆಗೆ ಸೋರುವುದು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಸಂತೋಷ್ಗೌಡ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><blockquote>ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಬಿಇಒಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ </blockquote><span class="attribution">– ಜಿ.ಎ.ಲೋಕೇಶ್, ಡಿಡಿಪಿಐ ಮಂಡ್ಯ</span></div>.<div><blockquote>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತ ಕಾಯಬೇಕು.</blockquote><span class="attribution">– ಇಂಡುವಾಳು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ರೈತ ಮುಖಂಡ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>