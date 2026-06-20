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ಮಂಡ್ಯ: ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕಾದಿರುವ 1,391 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ, ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ

ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಗೋಡೆ, ಸೋರುವ ಚಾವಣಿ
ಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 4:16 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 4:16 IST
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ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಚಾವಣಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಸೋರುತ್ತಿದೆ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಚಾವಣಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಸೋರುತ್ತಿದೆ 
ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಬಿಇಒಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
– ಜಿ.ಎ.ಲೋಕೇಶ್‌, ಡಿಡಿಪಿಐ ಮಂಡ್ಯ
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತ ಕಾಯಬೇಕು.
– ಇಂಡುವಾಳು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌, ರೈತ ಮುಖಂಡ
Mandyaeduaction

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