‘ಅಂಗವಿಕಲರು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲಿ’

ಮಂಡ್ಯ: ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಂಗ ವಿಕಲರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಂಗವಿಕಲರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>12 ಮಂದಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ₹1.15 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಾಹನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯವರೇ ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಹನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್, ಹೊರಗಡೆ ಬೈಕ್ ವಾಹನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ ನರೇಂದ್ರನ್, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ನಂದೀಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>