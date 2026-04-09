ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಮಂಡ್ಯ: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೂಪಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನ್ವಯ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 'ಇ–ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ' ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>2021ರಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಇ– ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡದೇ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಮಂಡ್ಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸುನೀಲ್ ದತ್ ಯಾದವ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜೆ.ಎನ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಎಸ್ ಸತ್ಯಾನಂದ ಅವರು ಇ– ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವ ಅರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿಯೇ ಜನರ ಸೇವೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ 'ಇ–ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ' ಮತ್ತು 'ಇ–ಕೋರ್ಟ್' ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇ–ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ದಾವೆದಾರರಿಗೆ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಳ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶ: ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಕಕ್ಷಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕೃತ ನಕಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇ–ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ.</p>.<p>'ಇ–ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಲು ಇ–ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ರವಾನಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ವಕೀಲರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ' ಎಂದು ವಕೀಲರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>