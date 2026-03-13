ಮಂಡ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್‌ ಬೆದರಿಕೆ

<p><strong>ಮಂಡ್ಯ:</strong> ‘ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದ ಕಾರಣ ಗುರುವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. </p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪಗಳು ಆರಂಭವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಬೆದರಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಿತು. ವಕೀಲರು, ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಆತಂಕಗೊಂಡರು. ಫೆಬ್ರುವರಿ 16ರಂದು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ‘ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ’ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬಾರಿ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಪೊಲೀಸರು,ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ಮತ್ತು ಶ್ವಾನದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. </p>.<p>‘ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್’ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಹೊರಠಾಣೆ ತೆರೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಎಸ್.ಸತ್ಯಾನಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>