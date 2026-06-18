ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಇ–ಸ್ವತ್ತು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರು

<p><em>ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ</em></p>.<p>ಮಂಡ್ಯ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಡುವಾಳು, ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲೇಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಇ–ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಡುವಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯಲ್ಲಿ 1881, ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯಲ್ಲಿ 38 ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲೇಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯಲ್ಲಿ 2 ಇ–ಸ್ವತ್ತು (ಇ–ಖಾತಾ)ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.</p>.<p>ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ (ಎನ್.ಎ) ಆದೇಶ, ಅನುಮೋದಿತ ವಿನ್ಯಾಸ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ‘ನಮೂನೆ 9 ಮತ್ತು 11ಎ’ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಇ–ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇ–ಸ್ವತ್ತು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಿಡಿಒ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ–2 (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಪಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಮೇ 30ರಂದು ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ‘ವಿಚಾರಣಾ ನೋಟಿಸ್’ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಬುಧವಾರ ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಪಿಡಿಒಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಇ–ಸ್ವತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಸೃಜಿಸಲಾದ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅವರ ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>1881 ಇ–ಖಾತಾ ನಿಯಮಬಾಹಿರ: ಇಂಡುವಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ. ವೀರಪ್ಪ ಅವರು 2025ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಇ–ಸ್ವತ್ತು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕಡತಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘2021–2025ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 1929 ಇ–ಖಾತಾ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 48 ಮಾತ್ರ (ಶೇ 3ರಷ್ಟು) ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಉಳಿದ 1881 ಇ–ಖಾತಾಗಳು ಅಕ್ರಮ ಎಂಬುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಇ–ಸ್ವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.</p>.<p>ಇಂಡುವಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 1281 ಕಡತ ನಾಪತ್ತೆ ಮತ್ತು 1881 ಅಕ್ರಮ ಇ–ಖಾತೆ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ವರು ಪಿಡಿಒ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ನೌಕರರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಕೆ.ಆರ್. ನಂದಿನಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-40-1661009297</p>