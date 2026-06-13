ಶನಿವಾರ, 13 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya

ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂ. 27, 28 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 1:09 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 1:09 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KarnatakaEducationMandya
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT