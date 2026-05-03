5 ಮಂದಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ಬೀದಿನಾಯಿ

ಭಾರತೀನಗರ: ಕುರಿಕೆಂಪನದೊಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಗೌಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ 5 ಮಂದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರ ಸುರೇಶ್(38), ಚನ್ನಮ್ಮಲಕ್ಷ್ಮಣ್(48), ಸತೀಶ್ಪುಟ್ಟಮರಿಗೌಡ(45), ಮೀಸೆಗೌಡರ ಮಗ ಕುಪ್ಪೇ ಗೌಡ(55) ಎಂಬುವವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುರಿಕೆಂಪನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಎಂಬವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಚ್ಚಿದ ನಾಯಿ ಗೌಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಒಂದೇ ನಾಯಿ ಸುತ್ತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿದು ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇವರನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ಮಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಯಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>