ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya

ಮಂಡ್ಯ: ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 307 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಂಕಟ

ಸಿದ್ದು ಆರ್‌.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:27 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:27 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಂದಿನಿ ಸಿಇಒ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಂದಿನಿ ಸಿಇಒ 
Mandya

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT