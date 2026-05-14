‘ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ’

ಮಂಡ್ಯ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ನಿಯಮ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ನೋಂದಣಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಡೀಲರ್ಗಳು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖಂಡ ನಂಜುಂಡ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಡೀಲರ್ಗಳು ₹30 ರಿಂದ ₹35 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ₹60 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹1.10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಣದ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಆರ್ಟಿಒ ನಿಯಮದಡಿ ನೋಂದಣಿ, ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ವಿಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಾಲಕರಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 150 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>