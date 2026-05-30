ಎನ್.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ: ಎತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ

ಮದ್ದೂರು: ಎನ್.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಧೆ ಮಾಡಿ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತಂದಿದ್ದ ಎತ್ತನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶುಕ್ರವಾರ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಎಂಬುವರು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವುದೋ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎತ್ತನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ವಧೆ ಮಾಡಿ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಶಶಾಂಕ್, ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ವಕೀಲರಾದ ಯೋಗಾನಂದ, ಕದಲೂರು ನವೀನ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಬಜರಂಗ ದಳದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ಸ್ವಾಮಿ, ಶರತ್, ನಗರ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಗುರುಮಲ್ಲೇಶ್, ಅಜಯ್, ಸಚಿನ್, ಪವನ್, ಬಾಬು, ಧನು, ದರ್ಶನ್, ರಾಕೇಶ್, ನಂದೀಶ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಎತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಎತ್ತನ್ನು ಹೊಸಗಾವಿಯ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ, ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>