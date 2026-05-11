ಪರಿಸರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ತಡೆಯಿರಿ: ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಕೆ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಮಂಡ್ಯ: ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ನಗರೀಕರಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಕೆ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆತಂಕ ಪಟ್ಟರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿ.ಸಿ.ಫಾರಂ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಹಸಿರು ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಆಂದೋಲನ ಮತ್ತು ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಗರೀಕರಣ ಎಂಬುದು ಬಹು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಸಿರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಕೇವಲ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಬಾರದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಸಿಯ ಪೋಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊರಬೇಕು. ಗಿಡ ನೆಡುವುದು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದಂತೆ ಎನ್ನದೇ ಸಸಿಗಳ ಫೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಅದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಹಸಿರಿನ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.

ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸುತ್ತೀರಾ, ಅದರ ನಡುವೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸಿಯನ್ನು ಮನೆ ಎದುರು ಅಥವಾ ಜಮೀನಿನ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದರು.

ನಂತರ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿ.ಸಿ.ಫಾರಂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಯಿತು. ಕೃಷಿ ವಿವಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ಎಂ.ದೇವಗಿರಿ, ಸಹ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು, ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260511-40-168558299