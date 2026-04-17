‘ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಾನೇ ತರುವೆ’

ಮಂಡ್ಯ: 'ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ 100 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈಗ 500 ಎಕರೆ ಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದರೆ ನಾನೇ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತರಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ (ಬನ್ನೂರು) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನವೀಕೃತಗೊಂಡ ವೃತ್ತವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಮಂಡ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಆ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮಂಡ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹200 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ (ಬನ್ನೂರು) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ನವೀಕೃತಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಿತು. ಈವರೆಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಪಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹೊಳಲು ವೃತ್ತವನ್ನು ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ₹40 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ₹40 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಯಿಸಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮೂರನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮನೆ ತುಂಬ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹20 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಘುನಂದನ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರಪ್ಪ ಭಾಗವಗಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>