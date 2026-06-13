ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಅರಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ

<p><em>ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ</em></p>.<p>ಮಂಡ್ಯ: ಕಾವೇರಿ ಚಳವಳಿ, ನರಗುಂದ–ನವಲಗುಂದ ಬಂಡಾಯ, ಬಾರುಕೋಲು ಚಳವಳಿ, ಕಾಗೋಡು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಜೈಲ್ ಭರೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನ್ನದಾತರ ಹೋರಾಟಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಅರಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>ರೈತರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಚಳವಳಿಯ ‘ಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆ’ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 16ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ‘ರೈತರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ನಮನ’ ಕಲಾ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಶಿಬಿರ ದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ 20 ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕಲಾಕೃತಿ ರಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಜತೆಗೆ ಸಂವಾದ, ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಬುರಾವ್ ವಿ.ನಡೋಣಿ, ಬಸವರಾಜ ಕಮಾಜಿ, ಸಿ.ಡಿ. ಜಟ್ಟಣ್ಣನವರ್, ಜಯದೇವಣ್ಣ ಬಿ.ಎಸ್., ಡಿ.ಕೆ. ಕಾಮಕಾರ್, ಗಂಗಾಧರಮೂರ್ತಿ, ಬಿ.ಎಸ್. ದೇಸಾಯಿ, ಅಮೃತ ಮೊರಬದ, ಶಂಕರ್ ಕಡಕುಂಟ್ಲ, ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಕಾಳೆ ಮುಂತಾದ ಕಲಾವಿದರು ಈಗಾಗಲೇ ರೈತ ನಾಯಕರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈತ ನಾಯಕರಾದ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಡಿ. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ, ಕಡಿದಾಳು ಶಾಮಣ್ಣ, ಅನಸೂಯಮ್ಮ, ನಂದಿನಿ ಜಯರಾಂ ಮುಂತಾದವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಅರಳಿವೆ.</p>.<p>ಚಿತ್ರಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ: ‘ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 50 ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿ, ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ.ಸ. ಕುಮಾರ್.</p>.<p>‘ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ರಕ್ಷಣೆ, ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ, ಸಾಲಮನ್ನಾ, ಬೆಂಬಲಬೆಲೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ರೈತರು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ಶಾಲು ಮಹತ್ವ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ತಡೆ ಚಳವಳಿಗಳ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಲಿವೆ’ ಎಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅಭಿಲಾಶ್ ಡಿ. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-40-1326346876</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>