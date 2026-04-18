ಮಂಡ್ಯ: ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಆಧರಿಸಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗೆ 'ಎಫ್ಆರ್ಪಿ' (ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ದರ) ₹5 ಸಾವಿರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಬ್ಬು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರೇ ಭರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ (ಮೂಲ ಸಂಘಟನೆ) ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಕಬ್ಬಿನ ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹150 ಮತ್ತು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ₹100 ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು. ಅನುಭವದಾರರಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಪೋಡಿ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಎಕರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಸಿಬಿಲ್ ನೀತಿಯನ್ನು ರೈತರಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಬೇಕ. ಅಡಮಾನ ಇಡುವ ಒಡವೆಗಳಿಗೆ ರಿನೀವಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸಲು ಪಾವತಿಸಿ ಎಂಬ ನಿಯಮ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಕ್ರಮ–ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಮರು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಬೇಕು. ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಂಡುವಾಳು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್. ಮಂಜೇಶ್ಗೌಡ, ಎಲ್.ಸುರೇಶ್, ಸೊ.ಶಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಅಣ್ಣೂರು ಮಹೇಂದ್ರ, ಶಿವಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪ್ರಭುಲಿಂಗು, ಬಸವರಾಜು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>