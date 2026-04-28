ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್‌

ಮಂಡ್ಯ: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘವು ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಬಂದ್ಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಮಾರಾಟಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಕೀಟನಾಶಕ ಮಾರಾಟಗಾರರ 520ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಿಗೂ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>'ಡಿ.ಎ.ಪಿ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ ಮೇಲೆ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಡೀಲರ್ ಲಾಭಾಂಶ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಥಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು (ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಆ್ಯಪ್) ಮಾರಾಟ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮಾರಾಟಗಾರರಾದ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬುಡ್ಡೇಗೌಡ, ಶಶಿ, ಮುದ್ದೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಎಫ್ಐಡಿ' (ಫಾರ್ಮರ್ ಐಡಿ) ಮುಖಾಂತರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಆದೇಶ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಆರ್ಟಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅವರ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿಯೇ ಆರ್ಟಿಸಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾಡುವ ರೈತರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಹೇರಬೇಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ರಮೇಶ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>