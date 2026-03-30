‘ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳಿರಲಿ’

ಮಂಡ್ಯ: 'ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ಆರ್. ಅರವಿಂದ್ ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕವಿ ಕಾವ್ಯಮೇಳ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೇವಲ ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಂಥ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮನ್ನಣೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವದಳದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರಲಿ ಅವು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸಹೃದಯಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಮೇಶ ಸಂಪಳ್ಳಿ (ಸಮಾಜ ಸೇವೆ), ರಮೇಶ ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ (ಕೃಷಿ), ಲೀಲಾವತಿ ಹುಲ್ಕೆರೆಕೊಪ್ಪಲು (ಆಡಳಿತ), ಚೊಂದಮ್ಮ ಪೂಣಚ್ಚ (ಶಿಕ್ಷಣ), ಎಂ.ಜಿ.ಪ್ರಜ್ವಲಾ (ಭರತನಾಟ್ಯ) ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಹಿತಿ ಕೆ.ಪಿ. ವೀರಪ್ಪ, ಮೈಸೂರು ಮಹಾಜನ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಡೀನ್ ಎಚ್.ಶ್ರೀಧರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಕಿರಣ್ ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಪದ್ಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪ್ರೊ.ಜೋಗಿಗೌಡ, ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೋತೇರ ಮಹದೇವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>