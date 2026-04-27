ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಗಂಗಾ ಉತ್ಸವ’ ಜೂನ್ 7ಕ್ಕೆ

ಮಂಡ್ಯ: ಗಂಗಾ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಸಮುದಾಯದವರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗಂಗಮತ ಬೆಸ್ತರ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹಿಂದಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಗಂಗಮತ ಬೆಸ್ತರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಂಗಮತ ಬೆಸ್ತರ ಸಮುದಾಯ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಭಾನುವಾರ ಕರೆದಿದ್ದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಗಂಗಮತ ಬೆಸ್ತರ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಬೇಕು. ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೂನ್ 7 ರಂದು ನಗರದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕಲಾಮಂದಿರಲ್ಲಿ 'ಗಂಗಾ ಉತ್ಸವ' ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆ ಗಂಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಗಂಗಾಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ ಎಲ್ಲರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಂದು ನಗರದ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಳದಿಂದ ಕಳಸ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಮೆರವಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಗಂಗಾ ಉತ್ಸವ ಸಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಂಗಾಮತ ಬೆಸ್ತರ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಗೌರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಂಗೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಮಠದ ಶಾಂತ ಭೀಷ್ಮ ಚೌಡಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಜಸ್ವಾಮಿ, ಶಾಸಕ ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಎಂದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ, ಈರಯ್ಯ ಕನ್ನಲಿ, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಸಂತೆಕಸಲಗೆರೆ ಬಸವರಾಜ್, ಗಿರೀಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>