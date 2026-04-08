ನಗರಸಭೆಗೆ ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ

ಮದ್ದೂರು: ವಿವೇಚನಾ ರಹಿತವಾಗಿ ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಗರಸಭೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ–ಗದಗ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಯ ಗ್ರಾಪಂ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಸ್ಥಳಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪುರಸಭೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಗರಸಭೆಯಾಗಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅನೇಕ ಕಾನೂನ್ಮಾತಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತನ್ನದೆಯಾದ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟ ಜನಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಶಕ್ತಿ, ಹಣ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಜನಶಕ್ತಿಯೇ ಗೆದ್ದಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವಾಂತರಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಹೋರಾಟದಿಂದಲ್ಲೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಂದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬದುಕು ಬವಣೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಡವರು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಎಂದ ಅವರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯೋಚನೆ ಹಾಗೂ ವಿವೇಚನೆಗಳಿದ್ದಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಸುನಂದಾ ಜಯರಾಂ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಪಿ.ಉಮೇಶ್, ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಪಿ.ಯೋಗೇಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ವೀರಪ್ಪ, ಶಂಕರ್, ಲಿಂಗಪ್ಪಾಜಿ, ಮೋಹನ್, ಯೋಗೇಶ್, ಅಶ್ವಥಮ್ಮ, ಗೌರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>