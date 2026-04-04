ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ

<p>ಮಂಡ್ಯ: 'ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು, ಅದರಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ' ಎಂದು ಸಾಡೇ ಸ್ಮಾರಕ ರೆವೆರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋ ಜಾನ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸಾಡೇ ಸ್ಮಾರಕ ದೇವಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ 'ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇರೀತಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಪವಾಸ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನ ಸಕಲ ಜೀವಿಯೂ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನಾವು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸೋಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಡೇ ಸ್ಮಾರಕ ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನೀಲ್ ದಿನಕರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಕಾಂತ್ ಆಲಬರ್ಟ್ ದಿನಕರ್, ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಸುಂದರ್, ಸುನೀಲ್ ಐಸಾಕ್, ನಿಶ್ಚಲ್ ವಿನೋದ್ಕುಮಾರ್, ಶೈಲಜಾ ಎಡ್ವಿನ್, ಕಿಲಿಟ ಅರೋಮಾ, ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ಜಾರ್ಜ್, ಉದಯ್ ಜಗದೀಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>