ಮನೆ ಊಟ– ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಮಂಡ್ಯ: ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಮನೆ ಊಟ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸ ಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಎಂ.ಶ್ವೇತಾ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಾಲ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಪರಿಷತ್, ಜ್ಞಾನ ಸ್ಪರ್ಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್, ಕೌಶಲ್ಯ ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟು, ಸಂತಾನ ಹೀನತೆ, ಫಲವತ್ತತೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಿನ್ನದೇ ಇರುವುದು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ನಂತಹ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿರುವ ಕೆಲವು ಜನರು ಬೊಜ್ಜು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೌಶಲ್ಯ ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರುಣ ಕೆಂಪರಾಜು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗರೇವಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎಂ.ಸಿ.ಲತಾ, ಸಂಘಟಕಿ ವೈ.ಕೆ.ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಅನಿತಾ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ವಿಜಯಾ ನಾಗಣ್ಣ, ಶಿಲ್ಪಾ, ಕಲಾವಿದೆ ಮಂಜುಳಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>