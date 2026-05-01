ಮಳೆ; ‌ನೆಲಕಚ್ಚಿದ 113 ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬ

<p>ಮಂಡ್ಯ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆಯ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಸಿಡಿಲು, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಸರಾಸರಿ 9.4ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ಸುರಿದಿರುವುದು ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮರಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ (ಸರಾಸರಿ 25.6) ಹಾಗೂ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ (ಸರಾಸರಿ 0.7) ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 19.6ಮಿ.ಮೀ., ಪಾಂಡವಪುರದಲ್ಲಿ 7.3ಮಿ.ಮೀ., ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 5.5 ಮಿ.ಮೀ., ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ 5.4 ಮಿ.ಮೀ., ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 4.8.ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತಲೂ (ಸರಾಸರಿ 3ಮಿ.ಮೀ.) ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ 113 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ: ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ 113 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. 6 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ 500 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಸ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 35, ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ 32, ಪಾಂಡವಪುರದಲ್ಲಿ 21, ನಾಗಮಂಗಲ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 10, ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 6 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ.ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಬಾಳೆ ತೋಟಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಮರೇಶ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಬಾಳೆ ತೋಟವು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ನೂರಾರು ಮರಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-40-1822009822</p>