‘ಅಹಿಂಸೆಯೇ ಪರಮ ಧರ್ಮವಾಗಿರಲಿ’

ಮಂಡ್ಯ: ಬದುಕಿ ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ, ಅಹಿಂಸೆ ಪರಮೋಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲತತ್ವವಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಗೋಣ ಎಂದು ಸುಮತಿನಾಥ ಜೈನ್ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟ್ಟರ್ಮಲ್ ಜೈನ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಪರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮಹಾವೀರ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾರೋಟಿನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜನರು ಜಪ, ತಪಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾದರೆ ಅದು ದ್ವೇಷ ಮರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಎಂಬುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲರು ನಡೆಯೋಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೈನ್, ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್, ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್, ಭರತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-40-2084982735</p>