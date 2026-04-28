ಕೆ.ಎಸ್.ನ ಸರೋವರ ನಾಮಫಲಕ: ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಪ್ರೇಮಕವಿ ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕಿಕ್ಕೇರಿಯವರಾಗಿದ್ದು ಇವರ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ ಅಪ್ಪಗೆರೆ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಸೋಮವಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಕೆ, ಕವಿಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ, ಕಾವ್ಯರಚನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಶ್ವಥಕಟ್ಟೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಎಸ್.ನ. ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುವವರುಂಟು. ಬಡಕವಿ ಕಾವ್ಯದ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಕಿಕ್ಕೇರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ನ. ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿಯೂರಿನ ಕೆರೆ ಕೆ.ಎಸ್.ನ. ಸರೋವರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾದ ತನಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಖುಷಿ ಇದೆ. ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ಕೆ.ಎಸ್.ನ. ಸಿರಿಗೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕವಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿನ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಕೆ, ಕಾವ್ಯಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಅಶ್ವಥ ಕಟ್ಟೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮೊದಲು ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವರಿ ಸಚಿವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ್, ಸಿಇಒ ಕೆ.ಆರ್. ನಂದಿನಿ ಸಹಕಾರ ಎಂದು ಮರೆಯಲಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಎಸ್.ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸುರೇಶ್, ನಗರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪ, ಅಪ್ಪಗೆರೆ ತಿಮ್ಮರಾಜು, ಮಾದಾಪುರ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಮುಖಂಡರಾದ ಉಮೇಶ್, ಕೆ.ವೈ. ಹರೀಶ್, ಧರ್ಮ, ಕೆ.ವಿ. ಅರುಣಕುಮಾರ್, ಜಾಣೇಗೌಡ, ರಮೇಶ್, ಲೋಕೇಶ್, ನಾಗರಾಜು, ಮಹದೇವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>