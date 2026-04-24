ಮೋಟಾರ್, ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಕಳವು

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಹೋಬಳಿಯ ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್, ಇದರಲ್ಲಿನ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು. ರೈತರಿಗೆ ತಲೆ ನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕದ್ದು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ತೆರಳುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಬ್ಬು, ತೆಂಗು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಮಂಜೇಗೌಡ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ರಾಮು, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಮಂಜು, ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೋಟರುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಪರ್ (ತಾಮ್ರ)ದ ತಂತಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಳವು ಆಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಪರಿಣಾಮ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಕಳವು ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರಾದ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಮಂಜೇಗೌಡ, ಬಾಲು, ಸೋಮೇಗೌಡ, ಅಶೋಕ, ಮಣಿಯಮ್ಮ, ನಂಜುಂಡ, ಮನು, ರಾಮು, ರಾಜಣ್ಣ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>