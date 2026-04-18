ದನ ತೊಳೆಯಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಯುವಕ ನೀರುಪಾಲು

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಹೋಬಳಿಯ ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದನ ತೊಳೆಯಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಅರುಣ್ (28) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ರಜೆ ನಿಮಿತ್ತ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಗುರುವಾರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದನ ತೊಳೆಯಲು ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕೆಸರಿನ ಗುಂಡಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆಯ ಆಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಯಾನಂದ್, ಸೋಮಶೇಖರ್ಗೌಡ, ಯಮನಪ್ಪ, ಮೌನೇಶ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಅರುಣ ಕುಮಾರ್ಗೆ ವಿವಾಹ ವಧುವಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>